Warszawa: Prezes Sądu Okręgowego rezygnuje ze stanowiska

Joanna Bitner została powołana na stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie we wrześniu 2017. Na stanowisko powołała ją minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Bitner miałą chceć zrezygnować z funkcji już kilka miesięcy temu – media donosiły w tej sprawie od końca 2018 roku. Czarę goryczy przelała negatywna ocena, jaką zebranie sędziów SO wystawiło w poniedziałek informacji prezes dotyczącej działalności Sądu za rok 2018 (stosunkiem głosów 102 do 44).

Jeszcze we wtorek oficjalna dymisja pani prezes ma trafić na biurko prokuratora generalnego. Jak donosi Wyborcza.pl, miejsce Bitner może zająć wiceprezes Sądu Okręgowego Dariusz Drajewicz lub delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości Jakub Iwaniec.

Czytaj także:

Sensacyjne doniesienia "FAZ" ws. "ACTA2". Francja miała obiecać Niemcom ustępstwa dot. Nord Stream 2Czytaj także:

Europosłowie PO poparli ACTA 2. Wcześniej mówili, że są przeciwni