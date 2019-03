Nowoczesna nie poprze rozszerzenia 500+. "Są inne priorytety"

Katarzyna Lubnauer zapowiedziała w RMF FM, że Nowoczesna prawdopodobnie nie poprze rozszerzenia programu 500+ na każde dziecko. – Mądre kraje, wtedy gdy jest koniunktura, to odkładają pieniądze, a zadłużają wtedy, kiedy jest kryzys. Natomiast jeżeli ktoś się zadłuża wtedy, gdy jest koniunktura, to znaczy, że wtedy gdy będzie kryzys, to będzie mieć ostry kryzys. To co robi polski rząd jest nieodpowiedzialne – stwierdziła.

Lubnauer zaznaczyła, że program 500+ jest zły w momencie, gdy nie ma na podwyżki dla nauczycieli i na lepiej funkcjonującą służbę zdrowia. – W dalszym ciągu mamy niewiele ponad 4 proc. PKB na służbę zdrowia, bezpieczny poziom to jest ponad 6 proc. Większość Polaków niepokoi się dostępem do służby zdrowia – powiedziała. Przewodnicząca Nowoczesnej stwierdziła też, że jej partia jest jedynym ugrupowaniem, które jednoznacznie mówi, że Polski nie stać na propozycje, które zgłasza PiS. – Faktem jest, że to, co powiedział Mateusz Morawiecki - pozwolę go sobie cytować - na zamkniętym spotkaniu, że wszystko jest na kredyt. Pan Mateusz Morawiecki, jeśli chodzi o wiarygodność, wtedy nie premier, wtedy był chyba jeszcze ministrem, obiecywał nam 25 proc. PKB na inwestycje w roku 2020. Wie pan ile jest? – dodała. Jednocześnie Lubnauer zapewniła, że w przypadku wygrania wyborów parlamentarnych przez opozycję, program 500+ zostanie utrzymany. – Jjest coś takiego jak prawa nabyte, jest coś takiego jak ciągłość państwa i odpowiedzialność za zobowiązania państwa – stwierdziła. Czytaj także:

