PiS złoży skargę do TSUE ws. pakietu mobilności

Prof. Karski z PiS wskazał, że podczas procedowania nowych przepisów w sprawie przewoźników drogowych został złamany regulamin PE. – Nie są to niewielkie naruszenia, to jest podeptanie całej określonej regulaminem PE procedury prawodawczej – mówił. – Biorąc pod uwagę, że wejście w życie tych aktów jest niekorzystne dla Polski, ale również dla całej UE, bo stanowi złamanie podstawowych zasad funkcjonowania UE (…) te akty zostaną zaskarżone do TSUE – tłumaczył.

W czwartek Parlament Europejski poparł propozycje nowych przepisów ws. przewoźników drogowych. Zakłada on m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników. W efekcie zwiększy to koszty działania polskich firm. Teraz kompromis w sprawie ostatecznego kształtu regulacji będą musiały wypracować PE, Komisja Europejska i kraje członkowskie.