Koniec narady na Nowogrodzkiej. Co ustalił Komitet Wykonawczy?

Pierwszy temat to kampania do Parlamentu Europejskiego. – Mówiliśmy o sytuacji bieżącej związanej z kampanią, o prowadzeniu kampanii poprzez nasz sztab, o kampanii indywidualnej, o tym, że dobrze, że jest intensywna i taka powinna być – przekazała dziennikarzom rzecznik PiS Beata Mazurek. Co ciekawe, padła zachęta do wzmożonej aktywności polityków PiS w Internecie.

Komitet Wykonawczy dyskutował też nt. napiętej sytuacji w oświacie. Mazurek zdementowała informację, jakoby Anna Zalewska miała stracić miejsce na liście wyborczej: – Wszyscy, o których mówiliśmy, że kandydują w wyborach, kandydują w wyborach. Hejt na minister Zalewską jest nieuprawniony. Pieniądze na oświatę były dawane przez rząd PiS. Oferta leży na stole i sądzę, że powinna być analizowana.

Według doniesień medialnych, temat rekonstrukcji rządu nie został dogłębnie omówiony podczas narady. – W temacie rekonstrukcji rządu wypowiada się tylko premier Mateusz Morawiecki. Są różne przecieki, często są to kłamliwe informacje, niesprawdzone. Uznaliśmy, że to kompetencja premiera rządu – powiedziała rzecznik PiS.