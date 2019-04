Konwencja Konfederacji w Warszawie. "Nie będą zboczeńcy wychowywać naszych dzieci"

Podczas przemówień Konfederacji nie zabrakło ostrej krytyki Unii Europejskiej i polityki partii głównego nurtu. – Nie będą zboczeńcy wychowywać dzieci, a Żydzi i Niemcy uczyć nas historii – stwierdził Grzegorz Braun. Reżyser odnosił się też do warszawskiej Karty LGBT+ i walki o prawdę historyczną z Izraelem.

Głos zabrał także Piotr Liroy-Marzec. – Mieliśmy się wszyscy pięknie różnić w Unii Europejskiej, a okazało się, że musimy zrezygnować ze swojej niepodległości. Nie tak miało to wyglądać, gdy w 2004 roku składaliśmy podpis akcesyjny. Czuję się oszukany – mówił raper i polityk, który jest też „jedynką” na wielkopolskiej liście Konfederacji do PE. – Dziś Angela Merkel stwierdza, że państwa narodowe mają zrzec się niezależności. Nie na to się umawialiśmy. Tylko Konfederacja reprezentuje interes obywateli. PiS i PO dogadują się z europejską biurokracją ponad naszymi głowami – dodał Liroy. Podkreślił, że nie jest eurosceptykiem, a uniosceptykiem. Przy okazji przemowy rapera pokazano film, w którym poparcia Konfederacji i Liroyowi udziela Matthew Tyrmand, pisarz i felietonista.

Na konwencji pojawiła się również kapitan Maria Mirecka-Loryś, weteranka II Wojny Światowej. – Moje koleżanki zostały rozstrzelane. Ja jakoś przeszłam i chyba Bóg mi pozwolił tak długo żyć, bym mogła być teraz uczestniczką takiego zwycięstwa – mówiła. Głos zabrał także Marek Jakubiak, który wystartuje do PE z 10 miejsca na liście warszawskiej. – Czy orzeł biały jest naszym godłem? Czy mamy hymn? Mamy złotówkę? Mamy armię? Mamy Państwo Polskie? Odczepcie się od nas! Żadne euro, tylko złotówka! – wskazał przedsiębiorca.

Na konwencji przemawiał też lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki. – Nie pozwolimy na zamykanie polskich kopalń, na upadek polskich firm energetycznych, na szalony wzrost cen za prąd. Zrobimy to, czego boi się PiS: wypowiemy Pakiet Klimatyczny – mówił.

Z kolei Kaja Godek, przedstawicielka ruchów pro-life oświadczyła, że jej formacja żąda prawnego zakazu "homopropagandy" w przestrzeni publicznej. Nie mogło zabraknąć też wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego. – PiS zamiast mówić jasno, że nie wypłaci 300 mld dolarów żydowskich roszczeń, klęczy na kolanach – ocenił prezes partii KORWiN. Poparcia Konfederacji udzielił także Jean Marie Le Pen.

