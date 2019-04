Prezydent Duda: Chciałbym, żeby w Polsce żyło się tak jak w Niemczech

Prezydent przyznał, iż zdaje sobie sprawę z tego, że upłyną lata zanim uda się zrównać poziom życia Polaków z poziomem życia Niemców. –Chciałbym, żeby Polakom żyło się coraz lepiej. Chciałbym, żeby podział dóbr w naszym państwie był podziałem sprawiedliwym – mówił Andrzej Duda.

W Słubicach prezydent podziękował wszystkim tym, którzy na co dzień przyczyniają się do pogłębienia przyjaźni polsko-niemieckiej. Mówił też, że dzień przystąpienia do Strefy Schengen, także w Słubicach, był dniem wielkiej radości. – Dziś po obu stronach polsko-niemieckiej granicy są współpracujące ze sobą uczelnie, stowarzyszenia, ludzie pracują, przechodzą na zakupy, mają tam przyjaciół. To jest to, o czym przez tyle lat marzyły pokolenia Polaków – wskazał.

– Co roku nieprzerwanie wzrasta PKB. Chciałbym, żeby owoce tego wzrostu gospodarczego – który obserwujemy, ale w którym też wszyscy swoją codzienną pracą uczestniczymy – były odbierane przez całe społeczeństwo – mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Słubic.