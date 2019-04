Tusk przyleci do Polski. Ma wygłosić "bardzo ważne przemówienie"

Wciąż nie wiadomo, czy przewodniczący Rady Europejskiej przyleci do Polski 2 maja, czy 3. Pierwsza data to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zaś drugi, to święto Konstytucji 3 maja. – To prawda, planowane jest takie wystąpienie Donalda Tuska. Jeszcze nie wszystkie szczegóły są ustalone, planujemy domknąć temat do końca tego tygodnia. Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie z przewodniczącym Tuskiem – mówi portalowi jeden z polityków PO.

Nie wiadomo też, czy Donald Tusk wygłosi swoje przemówienie w Warszawie, czy w Łodzi. Te dwie lokalizacje bierze pod uwagę PO. "Z naszych informacji wynika, że początkowo miał mówić o znaczeniu konstytucji i państwa prawa. Później pojawił się jednak pomysł poruszenia bardziej europejskich, unijnych tematów. Ta druga opcja wydaje się dziś bardziej prawdopodobna" – pisze portal.

– Wystąpienie przewodniczącego ma mieć charakter silnie profrekwencyjny, przypomnieć Polakom znaczenie tych wyborów i zachęcać do wzięcia w nich udziału. Tusk będzie chciał pokazać Polakom, jak dużym zagrożeniem dla Unii Europejskiej, w tym także Polski, są aktualnie wszelkiego rodzaju populizmy, jak mocno uderzają w instytucje unijne i jak ważne jest, żeby dać im odpór – tłumaczy jeden z polityków PO.

Szczegóły majowej wizyty były omawiane podczas niedawnego pobytu przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny w Brukseli. Według źródeł portalu, w organizację wizyty Tuska zaangażowane są te same osoby, które w listopadzie 2018 roku przygotowywały jego udział w Igrzyskach Wolności w Łodzi.