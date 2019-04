ZNP powołuje fundusz strajkowy. Broniarz pisze list do Szydło

Podczas dzisiejszego briefingu Sławomir Broniarz przekazał, że ZNP wysłał list do wicepremier Beaty Szydło, w którym wyrażono gotowość do dalszych rozmów.

– ZNP wystąpił z listem do pani premier Beaty Szydło, wyrażając gotowość do spotkania, a jednocześnie prosząc w piśmie o to, żeby pani premier chciała przestawiać nowe propozycje dla środowiska nauczycielskiego, bowiem tylko w takim przypadku to spotkanie ma jakikolwiek sens – mówił Broniarz podczas konferencji.

Szef ZNP przekazał, że nauczyciele są gotowi do podjęcia rozmów z rządem o ile te rozmowy będą oparte "o nowe założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń".

Broniarz ponadto ocenił, że obserwuje proces narastania działań "antynauczycielskich i antystrajkowych". – Kuratoria oświaty rozpoczęły wbrew ustawie zbieranie informacji dot. m.in. nazwisk nauczycieli, którzy uczestniczą w akcji strajkowej. Każdy dyrektor został zobowiązany do przedstawienia imiennej listy osób, które powstrzymują się od pracy – mówił szef ZNP. Jego zdaniem sytuacja ma znamiona "mobbingu, szykan i prób zastraszania środowiska nauczycielskiego".

– Zwracamy się do pani minister o to, aby poprzez kuratorów zaprzestała tego rodzaju działań– podkreślał Broniarz.

