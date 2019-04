Matury zagrożone ze względu na strajk? Niepokojące słowa Broniarza

Strajk generalny organizowany przez ZNP oraz FZZ trwa od poniedziałku. Mimo tego udało się przeprowadzić egzaminy gimnazjalne. Było to możliwe m.in. poprzez dopuszczenie do pracy przy nich osób mających uprawnienia pedagogicznie, które na co dzień nie pracują w szkołach.

Pod znakiem zapytania swoją jednak przyszłotygodniowe egzaminy ósmoklasistów i zbliżające się matury. Na konferencji prasowej po spotkaniu prezydium Zarządu Głównego ZNP, szef Związku zaapelował do rządu o wznowienie rozmów przy udziale mediatora zewnętrznego. Broniarz poinformował także, że strajk będzie kontynuowany.

Zapytany o to czy zagrożone są planowane na maj matury, Broniarz odpowiedział: „Moim zdaniem tak”.