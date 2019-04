"Matury są zagrożone. Ja to mówię wprost". Uczniowie będą musieli powtórzyć rok?

Pomimo tego, że dzisiaj uczniowie ósmych klas podchodzą do egzaminów, nauczyciele nie mają zamiaru zawieszać strajku. Protest oświaty trwa już ósmy dzień. – Wszystko może zmierzać do wielkiej konfrontacji, czyli polskiej edycji "żółtych kamizelek" – mówi Onetowi Grzegorz Sikora

Kontynuacja strajku oznacza, że zagrożone są tegoroczne matury. Powodem tego jest fakt, że do przyszłego tygodnia uczniowie podchodzący do egzaminu dojrzałości powinni mieć już wystawione świadectwa i być zaklasyfikowani. Aby tak się stało, niezbędne jest, aby w każdej szkole odbyło się posiedzenie rady klasyfikacyjnej. Strajk może jednak to uniemożliwić, a to by oznaczało, że uczniowie po prostu nie będą mogli podejść do matur. W takim wypadku wszyscy tegoroczni maturzyści musieliby poprawiać cały rok.

"Matury są zagrożone"

Wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński pytany o sytuację rozkłada ręce i przyznaje, że nie wie. "Nie umiem powiedzieć, co będzie dalej" – mówi w rozmowie z Onetem. Po czym dodaje, że pytanie o dalsze losy strajku należy zadawać nie wiceszefowi ZNP tylko poszczególnym nauczycielom, bo to do nich należy decyzja o kontynuowaniu protestu.

Baszczyński nie ukrywa, że tegoroczne matury są zagrożone. "[Strajk nauczycieli - red.] Jest wydarzeniem tak doniosłym, że w tym kontekście przerażają niektóre pomysły rządzących, na przykład dotyczące matur. To, że z pomocą samorządów przebrnęli przez egzamin gimnazjalny, prowokuje ich do wymyślania nowych "obejść" istniejącego prawa. Tymczasem tegoroczne matury są realnie zagrożone, ja to mówię wprost" – podkreśla wiceszef ZNP.