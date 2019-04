Czarzasty przypomniał Biedroniowi pewne wydarzenia z przeszłości: Refleksja nad sobą Ci się przyda

Robert Biedroń udostępnił zdjęcie policjantów niosących krzyż, dopisując, że gdy Wiosna dojdzie do władzy, to nie dopuści do takich wydarzeń, proklamując prawdziwie "świecki państwo". Lider SLD Włodzimierz Czarzasty wytknął jednak Biedroniowi krótką pamięć i przypomniał pewne wydarzenia z niedawnej przeszłości.

"I tak od 30 lat... Za SLD, PO, PiSu... urzędnicy, policjanci, żołnierze, strażacy niosą ten krzyż. Jakie to szczęście, że Wiosna to zmieni!" – napisał Biedroń pod zdjęciem przedstawiającym policjantów niosących krzyż. Na te słowa odpowiedział Włodzimierz Czarzasty, który wypomniał Biedroniowi, że sam przez lata należał do ruchu Palikota oraz SLD i wtedy mu tego typu zdarzenia nie przeszkadzały. "Nieśli i za Sld i za Palikota.Czyli wtedy kiedy byłeś wiernym członkiem tych partii. Czytam Twoje wypowiedzi z coraz większym zdumieniem. Pamięć z wiekiem coraz bardziej Ci szwankuje" – napisał Czarzasty. Lider SLD zamieścił do tego satyryczny rysunek, gdzie jedna osoba na pytanie czy zmieniła poglądy odpowiada "Nie, redakcję". Czarzasty zadedykował rysunek Biedroniowi. "Refleksja nad sobą Ci się przyda" – dopisał.