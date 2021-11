Wielka Brytania: Rośnie liczba poparzeń wśród dzieci. To efekt serialu "Squid Game"

Netflix kilka tygodni temu poinformował, że serial stał się najchętniej oglądaną produkcją tej platformy w historii – odtworzono go na 111 mln kont. Południowokoreański serial przedstawia historię makabrycznych i krwawych rozgrywek, w ramach których uczestnicy zmagający się z problemami finansowymi walczą nie tyle o pieniędze, co o życie.

Tylko jeden z 456 uczestników zakończy rozgrywkę (na którą składa się kilka rund dziecięcych zabaw) wzbogacony o 45 mld wonów (ok. 150 mln zł). Pozostali zginą.

Niebezpieczne zabawy

Jak opisuje serwis Wyborcza.pl., w Wielkiej Brytanii problemem jest wzrost liczby urazów wśród dzieci spowodowanych wyzwaniem, do którego wykorzystywany jest plaster miodu. To konkurencja polegająca na wycinaniu igłą określonego kształtu z cienkiego ciastka. Jest jedna zasada – ciastko nie może się rozkruszyć.

Wyzwanie zyskało dużą popularność na TikToku. Do zrobienia ciastka dzieci wykorzystują rozgrzany karmel. Okazuje się, że zabawa często kończy się bardzo źle. Brytyjska organizacja charytatywna Burn Association zaapelowała na Twitterze do rodziców. "Ostrzeżenie. Oddziały oparzeniowe odnotowują gwałtowny wzrost liczby urazów spowodowanych wyzwaniem i trendem 'Plaster miodu' w mediach społecznościowych. Przedział wiekowy przyjętych ostatnio pacjentów wynosi od 11 do 15 lat. Wielu z nich potrzebowało przeszczepów skóry" – czytamy w komunikacie.

Oliver Sawyer, konsultant ds. oparzeń i chirurg plastyczny w Szpitalu Dziecięcym w Birmingham wskazuje: – Naprawdę zmartwiliśmy się, gdy zobaczyliśmy kilkoro dzieci z poważnymi obrażeniami skóry spowodowanymi wypadkami podczas wykonywania trendu w mediach społecznościowych.

– Radzimy, aby dzieciom towarzyszyła osoba dorosła, jeśli chcą korzystać z kuchenki, która może spowodować poważne obrażenia – dodał rzecznik szpitala w Birmingham. W niektórych szkołach w Wielkiej Brytanii dyrektorzy rozesłali wiadomości do rodziców, w których proszono o zakazanie dzieciom oglądania produkcji.

Nie tylko poparzenia

Wyborcza.pl donosi, że z kolei w jednej z placówek w Belgii doszło do rękoczynów między nastolatkami. Wygrani znęcali się nad przegranymi. Dzieci odwzorowywały w ten sposób inną "zabawę" pokazaną w serialu – chodzi o popularną grę "Raz, dwa, trzy, baba jaka patrzy".

W "Squid Game" już podczas pierwszej rundy, w ramach której odbyła się ta gra, od strzałów zginęło około połowy uczestników.

