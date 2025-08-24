Mroki Pirenejów

Jest to opowieść o Hiszpanii, ale nie tej ze słonecznych plaż Costa del Sol, lecz górskiej, surowej niczym pustkowia Las Hurdes filmowane przez Luisa Buñuela niemal 100 lat temu. Wioska Turmo leży jednak nie w prowincji Salamanka, lecz gdzieś na pograniczu hiszpańsko-francuskim.
Krótka powieść, ale w formie złączonych, przeglądających się w sobie miniatur. „Znakomite opowiadania, złączone pomysłem fabularnym, w którym każda następna historia wyjaśnia to, co zdarzyło się w poprzedniej” – rekomenduje na okładce sam Eustachy Rylski. Autorka to Polka mieszkająca w Hiszpanii, tłumaczka tekstów filozoficznych.
W jednym zgodzę się z Rylskim – to jest proza godna uwagi, to jest ciekawe specyficzne literackie połączenie polskiej wrażliwości z hiszpańskim kolorytem lokalnym. Podobne odczucia towarzyszyły mi podczas lektury powieści Marka Magierowskiego „Dwanaście zdjęć prezydenta”, tyle że on na potrzeby swej fikcji wymyślił całe państwo wyspę, a Maria Fogler jedynie kamienną wioseczkę w Pirenejach.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.