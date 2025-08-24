Mroki Pirenejów

Krótka powieść, ale w formie złączonych, przeglądających się w sobie miniatur. „Znakomite opowiadania, złączone pomysłem fabularnym, w którym każda następna historia wyjaśnia to, co zdarzyło się w poprzedniej” – rekomenduje na okładce sam Eustachy Rylski. Autorka to Polka mieszkająca w Hiszpanii, tłumaczka tekstów filozoficznych.

W jednym zgodzę się z Rylskim – to jest proza godna uwagi, to jest ciekawe specyficzne literackie połączenie polskiej wrażliwości z hiszpańskim kolorytem lokalnym. Podobne odczucia towarzyszyły mi podczas lektury powieści Marka Magierowskiego „Dwanaście zdjęć prezydenta”, tyle że on na potrzeby swej fikcji wymyślił całe państwo wyspę, a Maria Fogler jedynie kamienną wioseczkę w Pirenejach.