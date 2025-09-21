Sundance Kid nie żyje

Utalentowany, charyzmatyczny, pracowity, przeszedł wszystkie szczeble kariery – od ogonów w telewizji do statusu ikony Hollywood. Wielka gwiazda, ale na ekranie nie był bohaterem, lecz antybohaterem. Nie dajmy się zwieść jego uśmiechowi i urodzie, rozkwit kariery Redforda to druga połowa lat 60. i lata 70. XX w., kiedy królowała kontrkultura, kwestionowano wszystko, każdy buntownik z definicji był dobry, a każda władza – z definicji zła. John Wayne wyparty został przez Dustina Hoffmana czy Ala Pacino. No i Redforda, rzecz jasna.