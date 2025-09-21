Prymas i rotmistrz. Portret podwójny

Urodzili się w tym samym – 1901 – roku. Obaj służyli Polsce, pierwszy wybrał sutannę, drugi – mundur. Obaj byli prześladowani i więzieni, a rotmistrz zapłacił cenę najwyższą. Tym dwóm wielkim Polakom poświęcona jest wystawa plenerowa „Pilecki–Wyszyński. Portret podwójny” prezentowana przed Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie.