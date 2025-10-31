Nie żyje Elżbieta Penderecka. Wielka dama polskiej kultury miała 78 lat

Jak przekazano, "odeszła nagle, będąc w doskonałej formie". Jej śmierć poruszyła środowisko artystyczne i polityczne – napływają kondolencje i wspomnienia od ludzi kultury z całej Polski.

"W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali, spośród których najbardziej znanym jest Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena" – poinformował w mediach społecznościowych Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Beethovena.

Życie z muzyką i dla muzyki

Elżbieta Penderecka urodziła się w 1947 roku w Krakowie. Choć ukończyła fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, całe jej życie zawodowe związało się z kulturą. W 1965 roku wyszła za Krzysztofa Pendereckiego, wspierając go w jego twórczości i działalności artystycznej.

Była prezesem Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, które organizuje prestiżowy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Warszawie. Dzięki jej inicjatywie powstała także orkiestra Sinfonietta Cracovia, oficjalna orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Za swoją działalność wielokrotnie nagradzana, w 2002 roku otrzymała Europejską Nagrodę Kultury przyznaną przez KulturForum Europa za "ambasadorowanie Polsce w otwieraniu Unii Europejskiej na Wschód".

Pożegnania ze świata kultury i polityki

Śmierć Elżbiety Pendereckiej poruszyła wielu przedstawicieli życia publicznego. "Wielka postać polskiej kultury, promotorka muzyki klasycznej, inicjatorka konkursów i festiwali. Swoje życie poświęciła muzyce, ucząc nas wrażliwości na sztukę i piękno. Wielka strata" – napisała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Niezwykła osoba, której działalność kulturalna na zawsze zapisała się w historii Krakowa i Polski. Była opoką dla męża, Krzysztofa Pendereckiego, którego twórczość już na zawsze z nami zostanie" – wspomina Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

"Instytucja. Postać. Osobowość. Ambasadorka polskiej muzyki na świecie. Trudno sobie wyobrazić wiele wydarzeń bez niej" – napisał pisarz i dramaturg Remigiusz Grzela.

"Widzieliśmy się zaledwie kilka dni temu... była w doskonałej formie. Wielka dama polskiej kultury. Niech spoczywa w pokoju" – dodał menadżer kultury Robert Piaskowski.

Na stronie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pojawił się wpis, w którym przypomniano, że Penderecka przez dekady wspierała młodych artystów i budowała mosty kulturowe między Polską a światem.

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego podkreśliło, że pozostanie w pamięci środowiska artystycznego jako "osoba o niezmierzonej pasji, energii i wizji".

Elżbieta Penderecka była jedną z najważniejszych postaci polskiego życia muzycznego. Dzięki jej zaangażowaniu muzyka klasyczna zyskała w Polsce nowy wymiar, a polscy artyści – przestrzeń do rozwoju i dialogu ze światem.