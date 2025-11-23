Kultura
Wyższe racje

Kadr z serialu "Jedyna"
Kadr z serialu "Jedyna" Źródło: YouTube / Apple TV
OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Twórca „Breaking Bad” i „Zadzwoń do Saula” przypomniał sobie o swoich korzeniach, czyli czasach, gdy pisywał scenariusze odcinków „Z archiwum X”.

Do fantastyki ciągnęło go także później, choć pilot serii „A.M.P.E.D”. pozostaje niewyemitowany. Mówił on o świecie, w którym epidemia tajemniczego wirusa zamienia ludzi w pełne przemocy bestie. Nowy serial Vince’a Gilligana oparty jest na pomyśle odwrotnym: też mamy wirusa oraz epidemię, ale okazuje się, że dla naszego dobra.

Apokalipsa jest spokojna, choć przyniosła wiele ofiar. Kosmiczny wirus zamienił ludzkość w jedną wielką rodzinę: wszyscy są szczęśliwi (tak w każdym razie twierdzą) i każdy ma dostęp do pamięci oraz wiedzy innych. Prawie wszyscy. Na Ziemi wciąż żyje 12 osób, których nie udało się asymilować. Jedną z nich jest Carol Sturka, autorka poczytnych romansów fantasy. W roli tej obsadzona została Rhea Seehorn, którą pamiętamy z fenomenalnej kreacji w „Breaking Bad”, gdzie zagrała Kim, ukochaną Saula.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

