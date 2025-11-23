Bóg się rodzi!

DO ZOBACZENIA W ramach czwartej edycji projektu „Namalować katolicyzm od nowa”, pobłogosławionego niedawno przez papieża Leona XIV, powstało ponad 20 współczesnych przedstawień Bożego Narodzenia.

Obrazy Jarosława Modzelewskiego, Ignacego Czwartosa, Jacka Dłużewskiego, Wojciecha Głogowskiego, Jacka Hajnosa OP, Krzysztofa Klimka, Bogny Podbielskiej, Beaty Stankiewicz, Grzegorza Wnęka oraz przedstawicielki młodego pokolenia artystów – Karoliny Żądło – można oglądać w pod ziemiach katedry św. Floriana na warszawskiej Pradze.