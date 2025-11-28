Nie żyje Piotr Wierzbicki. Pisarz i publicysta miał 90 lat

W piątek rano zmarł Piotr Wierzbicki, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, dziennikarz, pisarz, publicysta i krytyk muzyczny, założyciel "Gazety Polskiej" i jej redaktor naczelny w latach 1993-2005.

5 listopada obchodził 90. urodziny. Z tej okazji otrzymał list od prezydenta Karola Nawrockiego. Niebawem miała odbyć się uroczysta premiera jego najnowszej książki pt. "Burza w Bostonie".

Wierzbicki publikował również w tygodniku "Do Rzeczy". W swoich tekstach opisywał m.in. przemiany ustrojowe w Polsce.

Kim był Piotr Wierzbicki?

Piotr Wierzbicki (właściwie Władysław Piotr Wierzbicki) urodził się 5 listopada 1935 r. w Warszawie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego przez kilka lat pracował jako nauczyciel języka polskiego w warszawskich szkołach. W 1957 r. rozpoczął współpracę z pismem "Współczesność", gdzie publikował felietony muzyczne i eseje poświęcone polskiej poezji. Był członkiem redakcji tygodników "itd" (1967-1972) oraz "Literatura" (1972-1977), skąd został zwolniony po tym, jak podpisał list w obronie aresztowanych członków Komitetu Obrony Robotników. Pracę felietonisty kontynuował w "Tygodniku Powszechnym" (1977-1989). Publikował także w wydawnictwach podziemnych i emigracyjnych. Był autorem "Traktatu o gnidach", krytykującego postawę intelektualistów lojalnych wobec władz PRL. Tekst ten spotkał się z poparciem m.in. Jarosława Kaczyńskiego.

W czasie stanu wojennego (od 13 grudnia 1981 r. do 10 lipca 1982 r.) był internowany w ośrodkach w Białołęce, Jaworzu i Darłówku. W latach 1989-1991 pracował w redakcji "Tygodnika Solidarność". W latach 1991-1992 był redaktorem naczelnym dziennika "Nowy Świat". W 1993 r. założył miesięcznik (przekształcony w tygodnik) "Gazeta Polska" i do 2005 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego.

W 1990 r. wspierał kandydaturę Lecha Wałęsy na prezydenta, by następnie stać się jego zdecydowanym krytykiem. Opowiadał się za lustracją i dekomunizacją. W latach 2004-2009 publikował felietony poświęcone muzyce poważnej w "Gazecie Wyborczej". Prowadził również audycje popularyzujące muzykę poważną w Programie 1. Polskiego Radia. Od 2020 r. prowadzi audycję "Filharmonia w pigułce" w radiowej "Czwórce".

3 maja 2007 r. prezydent Lech Kaczyńskiego odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej".