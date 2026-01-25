Noc prawdy

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Dwóch zamaskowanych kilerów zabiło policjantkę. FBI prowadzi śledztwo: kto, dlaczego, czy w sprawę umoczeni są gliniarze, no i przede wszystkim komu kpt. Jackie Velez (Lina Esco) zalazła za skórę. Jej towarzysze broni z wydziału narkotykowego też chcą poznać prawdę, ale szefostwo nie pozwala im na śledztwo: wszyscy są podejrzani.
Cynk o domu, w którym kartel przechowuje gotówkę, prowadzi do nocnego przesilenia. Ekipa dowodzona przez por. Dumarsa (Matt Damon) znajduje na miejscu prawdziwą fortunę. Takich pieniędzy bandyci nie odpuszczą, lada moment można zatem się spodziewać ataku. Z drugiej strony zasady policyjne są jasne: znalezioną gotówkę należy przeliczyć na miejscu, zabezpieczyć, wezwać wsparcie. Liczenie się zaczęło. Ale dlaczego nikt nie wezwał wsparcia? Czyżby opowieści o gliniarzach łupiących kartel tylko dla własnego zysku były prawdziwe? Sierżant Byrne (Ben Affleck) zaczyna podejrzewać o złe rzeczy swego dowódcę. I wygląda na to, że nikt nie ufa tu nikomu.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
