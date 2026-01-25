Noc prawdy

Cynk o domu, w którym kartel przechowuje gotówkę, prowadzi do nocnego przesilenia. Ekipa dowodzona przez por. Dumarsa (Matt Damon) znajduje na miejscu prawdziwą fortunę. Takich pieniędzy bandyci nie odpuszczą, lada moment można zatem się spodziewać ataku. Z drugiej strony zasady policyjne są jasne: znalezioną gotówkę należy przeliczyć na miejscu, zabezpieczyć, wezwać wsparcie. Liczenie się zaczęło. Ale dlaczego nikt nie wezwał wsparcia? Czyżby opowieści o gliniarzach łupiących kartel tylko dla własnego zysku były prawdziwe? Sierżant Byrne (Ben Affleck) zaczyna podejrzewać o złe rzeczy swego dowódcę. I wygląda na to, że nikt nie ufa tu nikomu.