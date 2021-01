Ziemkiewicz o Trumpie: Tak nie zachowywał się żaden inny prezydent

Dziennikarz komentował w TV Republika zmianę władzy w Białym Domu. W środę Joe Biden został oficjalnie zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W ceremonii nie uczestniczył Donald Trump, który kilka godzin wcześniej, razem z żoną Melanią, odleciał do swojej posiadłości na Florydzie.

– Zabrakło Trumpa, którego nikt sobie tam nie życzył. Donald Trump też zachowuje się w sposób, w jaki żaden odchodzący prezydent się aż tak nie zachowywał – ocenił Ziemkiewicz.

Zastanawiał się, czy Trump czuje się na tyle silny, by jeszcze raz kandydować na prezydenta USA w kolejnych wyborach. – Wygląda na to, że Trump ma kilkadziesiąt milionów ludzi za sobą - ludzi, którym dał nadzieję, którym dał przyczyny zła które ich nęka, ludzi którzy czują się prześladowani – powiedział publicysta "Do Rzeczy".

Wspomniał o książce Hillary Clinton, byłej kandydatki Demokratów na prezydenta USA, w której pada sugestia, że Clinton nie przegrała wyborów w 2017 r., i że Trump jest prezydentem nieprawomocnym.

– "Forbes" się wręcz odgraża, że jeżeli ktokolwiek zatrudni kogokolwiek związanego z Donaldem Trumpem, będzie przez całe imperium "Forbesa" traktowany jako parias biznesowy – mówił o sytuacji w USA Ziemkiewicz.

