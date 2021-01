Ostatnie przemówienie Trumpa. "Kochamy was. Do zobaczenia wkrótce"

Ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych zabrał głos po dotarciu do bazy wojskowej Joint Base Andrews. Towarzyszyła mu pierwsza dama, Melania Trump.

– Zawsze będę o was walczył, zawsze będę was słuchał i obserwował. Przyszłość tego kraju jeszcze nigdy nie rysowała się tak dobrze i życzę nowej administracji szczęścia i samych sukcesów. Myślę, że są położone pod to fundamenty, aby osiągnęli coś spektakularnego – stwierdził Donald Trump.

– Zostawiliśmy ich (administrację Bidena – red.) w tak dobrej pozycji, w jakiej jeszcze nikt nigdy wcześniej, niezależnie od najgorszej plagi (koronawirusa – red.), która nas dotknęła od ponad 100 lat. Mimo tego wszystkiego rzeczy, które dokonaliśmy, były naprawdę fenomenalne. Nie byłoby to możliwe bez was – podkreślił.

– Do zobaczenia, kochamy was. Wrócimy w tej lub w innej formie. Do zobaczenia wkrótce – mówił odchodzący prezydent USA.

W środę Trump żegna się z Białym Domem. O godz. 18:00 czasu polskiego odbędzie się oficjalna ceremonia zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. prezydenta USA.

