Sędziowie "Iustitii" piszą list do premiera. "Haniebne porównanie do faszystowskich kolaborantów"

W ubiegłym tygodniu Mateusz Morawiecki przebywał z krótką wizytą w Stanach Zjednoczonych. Szef rządu brał udział m. in. w debacie zorganizowanej na Uniwersytecie Nowojorskim, podczas której ocenił przeprowadzone przez PiS zmiany w sądownictwie. Stwierdził, że "duża część systemu sądownictwa jest skorumpowana". – Nie możemy dyskutować tutaj o jednym elemencie, wybierając je z całości – zaznaczył Morawiecki. – Dla mnie to jest taka sytuacja, którą możemy porównać z Francją w okresie post-Vichy – mówił. Dodał też, że "Charles de Gaulle kompletnie przebudował system".

To porównanie oburzyło sędziów "Iustitii", którzy od początku pozostają w opozycji do zmian w sądownictwie wprowadzonych przez ekipę rządzącą. Członkowie stowarzyszenia uznali, że słowa premiera oznaczają "haniebne porównanie sędziów do faszystowskich kolaborantów".

"Ta krótka wypowiedź stanowi mieszankę manipulacji i nieprawdy. Jest przejawem szkalowania własnego kraju oraz naszych sojuszników" – podkreślają sędziowie "Iustitii" w liście wystosowanym do premiera. Dodają, że oczekują przeprosin.

"Manipulacją jest porównanie sędziów do faszystowskich kolaborantów jest haniebne. Nie wiemy z kim sędziowie mieliby potajemnie współpracować w celu dokonywania masowych zbrodni przeciwko ludzkości. Na jakiej podstawie premier polskiego rządu stawia znak równości pomiędzy polskimi sędziami a ludźmi odpowiedzialnymi za wywiezienie z Francji do obozów zagłady kilkudziesięciu tysięcy Żydów?" – piszą członkowie "Iustitii". Zaznaczają też, że na korupcję w wymiarze sprawiedliwości nie ma dowodów.