Taśmy Kaczyńskiego. Nowe informacje ws. Birgfellnera

Gazeta pisze, że biznesmen wyjechał z Polski i zapowiedział, że już nie stawi się w kraju na przesłuchanie w ramach postępowania sprawdzającego.

"Polscy śledczy wysłali do Austrii wniosek z serią pytań, bez których nie mogą zamknąć sprawy i wydać decyzji" – czytamy. Przesłuchanie Birgfelnera dokończy w imieniu warszawskiej prokuratury prokuratura austriacka.

"Rz" informuje, że nasi śledczy wysłali do Austrii tzw. Europejski Nakaz Dochodzeniowy. To oznacza, że Birgfellner zostanie wezwany do prokuratury w Wiedniu i tam usłyszy pytania wskazane w polskim wniosku.

Biznesmen zaczął nagrywać Kaczyńskiego, kiedy ten wstrzymał inwestycję wokół Srebrnej i odmówił Austriakowi wypłaty pieniędzy za dotychczasowe prace ze względu na braki w dokumentacji. Ostatecznie Birgfellner złożył na prezesa PiS doniesienie do prokuratury.

"Rzeczpospolita" ustaliła, że Austriak nie wskazał, ile wyniosło jego honorarium, a ile zapłata dla firm współpracujących. Według polskich śledczych biznesmen nie dostarczył także wszystkich żądanych dokumentów i tłumaczeń na język polski, a powinien to zrobić – czytamy.