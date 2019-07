"Wyborcza": Timmermans da im jeszcze popalić. Komentarze powalają

"Sytuacja, gdy grupa premierów, z których każdy ma na sumieniu poważne łamanie unijnych zasad, próbuje szantażować Unię, jest nie do zniesienia. Dlatego Unia będzie jeszcze bardziej zdeterminowana, by przyglądać się, jak w Europie Środkowej przestrzegane są praworządność i demokratyczne swobody" – pisze na łamach "GW" Bartosz T. Wieliński.

Dziennikarz przekonuje, że premierzy Morawiecki, Orban i Babisz byli "zdeterminowani, by nie dopuścić do wyboru Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej". "Prawie im się udało. Nielubiany przez PiS i Fidesz Timmermans nie będzie szefem Komisji. To stanowisko ma przypaść Niemce Ursuli von der Leyen" – podkreśla Wieliński.

Jego zdaniem wybór von der Leyen wcale nie oznacza, że Timmermans poniósł porażkę. "Propaganda PiS może dziś ogłaszać pokonanie 'lewackiej bestii', ale Timmermans stał się dzięki temu starciu silniejszy. Da rządowi PiS jeszcze nieraz popalić" – czytamy w "Wyborczej".

Z tekstu Wielińskiego kpią internauci. "Wasz człowiek roku @TimmermansEU okazał się porażka roku" – pisze jeden z użytkowników Twittera. "On da popalić, Tusk powróci w chwale, PO wygra wybory... czy to jeszcze tylko urojenia czy już schizofrenia?" – zastanawia się kolejny. "Nie populiści tylko patrioci. 11 państw zablokowało kandydaturę tego niebezpiecznego oszołoma. Zrobimy tak z każdym następnym lewakiem. Brawo V4!' – dodaje kolejny internauta.