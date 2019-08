Unijna agencja alarmuje: wraca syfilis. Najczęściej chorują geje

Unijna agencja – Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) przeprowadziła w 23 krajach UE ankietę, z której wynika, że syfilis, czyli kiła, powraca.

Dziennik "Rzeczpospolita" informuje na swojej stronie internetowej, że po raz pierwszy od 2010 r. państwa Unii Europejskiej zadeklarowały odnotowanie większej liczby przypadków syfilisu niż AIDS.

"W latach 2007–2017 liczba nowych przypadków wzrosła do 260 tys. Co prawda od 2007 do 2010 r. epidemiolodzy obserwowali lekkie zahamowanie ekspansji choroby, ale okazało się to krótkotrwałe, liczby ponownie stały się alarmujące: w 2017 r. odnotowano 33 tys. nowych przypadków (wzrost o 70 proc. w porównaniu z rokiem 2010)" – czytamy.

"Rz" zwraca uwagę, że największe nasilenie syfilisu ma miejsce w grupie mężczyzn homoseksualnych (62 proc. nowych przypadków). Na drugim miejscu są mężczyźni heteroseksualni (23 proc.).

Gazeta informuje też, że największy wzrost zachorowań na kiłę odnotowano w trzech krajach: Islandii, Niemczech i na Malcie.

