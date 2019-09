Kaczyński: "Druga Grecja" to wyjątkowo bezczelne kłamstwo

W przemówieniu wygłoszonym podczas regionalnej konwencji lider partii rządzącej nawiązał do zarzutów opozycji, że polityka prorodzinna prowadzona przez PiS jest kosztowna i na dłuższą metę nierealna.

– Chodzi o to, żeby wyborcy w Polsce decydowali o tym, kogo wybiorą na podstawie faktów, a nie na podstawie różnego rodzaju zabiegów, manipulacji, propagandy w najgorszym tego słowa znaczeniu – powiedział Kaczyński.

Były premier pytał, czy "to, co już zrobiliśmy, ta polityka społeczna, przesunięcie bardzo poważnych środków, 80 mld zł rocznie w stronę rodzin, 9 mld złotych więcej niż przedtem na niepełnosprawnych, czy to jest realne na dłuższą metę?".

– Czy nie jest tak, jak mówią nasi przeciwnicy, że przecież za chwilę to wszystko doprowadzi do wielkiej katastrofy, nawet przywoływana jest tutaj Grecja. Otóż, to jest kłamstwo. Rzadko używam tego słowa, ale to jest kłamstwo wyjątkowo wręcz bezczelne – oświadczył Kaczyński.

Dalej prezes PiS mówił m.in. o wzroście nakładów na służbę zdrowia i podniesieniu płacy minimalnej do 4 tys. zł brutto w 2023 r.