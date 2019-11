Pawłowicz i Piotrowicz nominowani do TK. Reaguje Rzepliński

W poniedziałek szef klubu PiS Ryszard Terleckiego poinformował, że kandydatami tej partii na sędziów TK będą Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Elżbieta Chojna-Duch.

– Zareagowałem mocnym słowem – odpowiedział Rzepliński na pytanie, jak przyjął informację o nominatach partii rządzącej do Trybunału. Jego zdaniem to, co właśnie ma miejsce, jest "kompletną destrukcją polskiego sądownictwa konstytucyjnego".

– Równie dobrze PiS mogło uchwalić poprawkę do konstytucji, że partia jest przewodnią siłą narodu – stwierdził na antenie TVN24 były prezes TK i dodał: – Idziemy w kierunku państwa mafijnego, w którym rządzi nie wiadomo kto.

Zdaniem Rzeplińskiego "to, co chce zrobić Kaczyński, domyka konstytucyjny zamach stanu, który dział się przez całą kadencję tego parlamentu".

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego zaapelował, aby Sejm jeszcze w tym tygodniu przeforsowali projekt ustawy, w którym znalazłby się zapis mówiący o tym, że sędziów TK wybierają obie izby parlamentu większością 2/3 głosów.