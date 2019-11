Szymon Hołownia uderzył księdza. Potem rzucił go na tapczan

"Pół na pół. Rozmowy nie dla dzieci" to książka autorstwa Marcina Prokopa i Szymona Hołowni, która wydana została pod koniec października tego roku. W jednym z rozdziałów dziennikarz przyznał, że uderzył księdza, a potem rzucił go na tapczan.

– Raz jeden z księży próbował przekroczyć moje granice, nie bardzo wiem nawet, o co mu chodziło, chyba chciał mnie objąć na pożegnanie, a może nie tylko to, w każdym razie dostał w mordę. Z tak zwanego plaskacza, przy czym odepchnąłem go też na tyle mocno, że się przewrócił na tapczan czy wersalkę, przy której stał – relacjonuje Hołownia.

Marcin Prokop i Szymon Hołownia prowadzą razem program "Mam talent" emitowany na antenie TVN. Prywatnie są przyjaciółmi.