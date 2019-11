Morawiecki mówił o Szydło. "Takich słów się nie spodziewała"

Dziennik pisze na swojej stronie internetowej, że dzisiaj odbyło się ostatnie posiedzenie obecnego rządu. Morawiecki, dziękując ministrom, szczególne słowa skierował pod adresem Szydło, która dzisiaj jest europosłem.

"Dziękuję Beacie Szydło za te pierwsze lata, to była wspaniała szefowa rządu, a my teraz kontynuujemy naszą pracę, co pokazały wybory. To zobowiązanie, które też cieszy' – cytuje słowa premiera "SE".

Z kolei ministrom Morawiecki powiedział, że ich praca wymagała wielu bezsennych nocy i bardzo ciężkiej pracy. – Polska zobowiązuje, dlatego pracowaliśmy tutaj tak bardzo ciężko. Ktoś obliczył, że te dwa lata ostatnie to ponad milion minut, ale ja za każdą minutę, godzinę dziękuję państwu – oświadczył premier.

Zdaniem Morawieckiego ostatnie cztery lata rządów PiS to był czas "walki o prawdę historyczną, walki o lepszą gospodarkę, bardziej sprawiedliwą, walki o sprawiedliwy system podatkowy".

Dziennik podkreśla w komentarzu, że Beata Szydło z pewnością nie spodziewała się takich słów z ust premiera.