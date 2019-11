Kto zostanie ministrem sportu? "To będzie kobieta"

W miniony piątek prezydent Andrzej Duda powołał drugi rząd Mateusza Morawieckiego. Na razie premier przejął nadzór nad Ministerstwem Sportu, którego jeszcze nie obsadzono.

Jacek Sasin mówił w radiu RMF FM, że to sytuacja tymczasowa, a minister sportu będzie znany "jeszcze w tym miesiącu". – Wszystko na to wskazuje, że będzie kobieta – oświadczył wicepremier, zdradzając, że są dwie kandydatki na to stanowisko.

Pytany, czy wśród nich jest Agnieszka Radwańska, Sasin odpowiedział: – Nie, tego nazwiska nie słyszałem.

Według doniesień mediów Ministerstwo Sportu stało się obiektem targów o władzę w Senacie. Kilka dni temu pojawiły się informacje, że senatorów PO kuszono nominacją ministerialną w zamian za przejście na stronę PiS.

W nowym rządzie Mateusza Morawieckiego jest 20 resortów, w tym nowe, m.in.: klimatu, funduszy i polityki regionalnej oraz aktywów państwowych. Powróciło też Ministerstwo Rozwoju.