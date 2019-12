Tajemnicze zaginięcia ludzi w Niemczech. Nawet 300 osób dziennie

Według danych BKA z grudnia tego roku ponad 11 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci uznane zostało za zaginione. 9,7 tys. przypadków dotyczy zaginięć w Niemczech. Pozostałe 2 tys. to zaginięcia za granicą.

Niemiecka policja podaje, że dziennie zgłaszane jest od 200 do 300 nowych zaginięć, ale tyle samo przypadków jest też rozwiązywane. Z doświadczeń grup dochodzeniowych wynika, że około połowę spraw udaje się rozwiązać w ciągu pierwszego tygodnia śledztwa. Osoby, które uchodzą za zaginione dłużej niż rok, to jedynie 3 proc. przypadków.

BKA tłumaczy, że w grupie zaginionych osób są dzieci w wieku do 13 lat i 3,6 tys. nieletnich do 17 roku życia. Na liście są także uchodźcy, którzy przybyli do Niemiec bez opieki dorosłych. Według danych urzędu w 2019 r. odnotowano 2099 takich przypadków, natomiast rok wcześniej – 3380.

Wśród zaginionych przeważają mężczyźni (ponad dwie trzecie). Około połowę stanowią dzieci i młodzież.

Jakie są powody ich zaginięć? Najróżniejsze. Niejednokrotnie przyczyną są problemy w rodzinie, w szkole, ale także zawód miłosny – podaje DW.