Żakowski ostro o abp. Jędraszewskim: To jest po prostu niesamowite

W rozmowie z Telewizją Republika abp Jędraszewski stwierdził m.in., że "ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne". Skrytykował też szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg.

– Różne brednie tym biednym hierarchom przychodzą do głowy - teraz razem wymyślili "ekologizm", który będzie pewnie jeszcze straszniejszy od gendera i może stanie się nową polską specjalnością – powiedział o słowach metropolity Żakowski.

Dziennikarz zauważył, że wypowiedź arcybiskupa znalazła się w najnowszym wydaniu "Gazety Polskiej Codziennie". – "Uszanujmy dzieło boże", wzywa "GPC", powołując się na słowa abp. Jędraszewskiego. I niech się to wszystko w końcu rozp.....y - zdewastujmy do dna i zobaczmy, co się stanie. Może jeźdźcy Apokalipsy się w końcu pojawią? Co się w głowie tego hierarchy roi, to jest po prostu niesamowite – ocenił Żakowski.

Dziennikarz oświadczył, że nie jest zaskoczony tym, iż abp Jędraszewski nie został kardynałem, tak jak poprzedni kierujący diecezją krakowską – Karol Wojtyła Franciszek Macharski i Stanisław Dziwisz.

– Wcale się nie dziwię, że po raz pierwszy od naprawdę bardzo dawna, metropolita krakowski nie jest kardynałem. I chyba nie zostanie, bo z trudem mieści się w kościelnej normie cywilizacyjnej, która przecież i tak goni rzeczywistość – stwierdził.

Na koniec Żakowski powiedział, że można się kłócić o Mariana Banasia i innych, ale być może nie warto. – Jeśli nie zajmiemy się porządnie ekologią, to niech ten Banaś będzie sobie do końca świata prezesem NIK-u, bo... to długo nie potrwa – dodał.