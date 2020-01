Mocne słowa Szewacha Weissa ws. uroczystości w Izraelu

Forum to izraelskie obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau. Współorganizuje je m.in. rosyjski oligarcha żydowskiego pochodzenia, Wiaczesław Mosze Kantor.

To właśnie o nim ostro wypowiedział się w Pałacu Prezydenckim Szewach Weiss. – Powiem coś niedelikatnie (….). Tę konferencję zorganizował pan, który się nazywa Kantor. Przepraszam, on to zorganizował jak kantor, handel z historią. Tego się nie robi – powiedział były ambasador Izraela w Polsce.

Mosze Kantor jest szefem Europejskiego Kongresu Żydów i fundacji World Holocaust Forum. Zasiada także w Światowym Kongresie Żydów. Ma dwa paszporty: izraelski i rosyjski.

We wtorek zapadła decyzja, że prezydent Andrzej Duda nie poleci do Izraela na uroczystości organizowane w Yad Vashem. Organizatorzy nie zgodzili się na przemówienie prezydenta Polski, choć prezydenci Niemiec, Rosji i Francji zabiorą głos.

Andrzej Duda będzie uczestniczył w obchodach wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, które 27 stycznia odbędą się w Oświęcimiu.