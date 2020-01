Olga Tokarczuk: Zwierzęta trzeba wpisać do konstytucji

Laureatka literackiej nagrody Nobla wypowiedziała się na ten temat podczas poniedziałkowego spotkania w siedzibie "GW". Dziennik zwraca uwagę, że to nie pierwszy raz, kiedy Tokarczuk upomina się o prawa zwierząt.

Na spotkaniu z czytelnikami mężczyzna z sali zapytał pisarkę, jaki artykuł chciałaby dopisać do polskiej konstytucji. Tokarczuk, nie zastanawiając się długo, odparła, że do ustawy zasadniczej należy wpisać zwierzęta.

– W Indiach delfiny zostały uznane za "osoby niebędące ludźmi". Nie są człowiekiem, ale są osobami. Serce mi się rozpłynęło. Od wielu lat bardzo rozważnie używam tego rozróżnienia "istota ludzka" i "istota nieludzka". Gdybyście państwo zobaczyli mojego psa, tobyście zrozumieli, o co mi chodzi – tłumaczyła noblistka.

Jej zdaniem, gdyby w konstytucji wziąć pod uwagę zwierzęta, należałoby też pomyśleć o prawach dla nich. – Pierwszym prawem musiałoby być prawo do godności. Naturalnie wykluczyłoby to i zakazało hodowli przemysłowej na mięso, która jest piekłem i koszmarem naszego świata. W niezauważalny sposób wpływa na nas, niszcząc nas od środka – mówiła.

Jak argumentowała Tokarczuk, konstytucje wielu krajów, nie tylko Polski, dojrzały do tego, by uznać godność zwierząt. – Wierzę, że w najbliższych latach będzie się to działo – stwierdziła.