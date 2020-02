PiS ma nowy plan ws. Banasia. "Cierpliwość się skończyła"

Według informacji portalu Money.pl, dotąd mówiło się o odwołaniu Banasia przy pomocy ustawy, ale teraz dużo realniejsze staje się po prostu jego zawieszenie. Serwis pisze, że to pomysł kontrowersyjny, ale cierpliwość PiS do szefa NIK już dawno się skończyła.

– Jeśli Marian Banaś nie poda się do dymisji, to mamy plan B – mówił w listopadzie premier Mateusz Morawiecki. Nie sprecyzował jednak, czym dokładnie miał być.

Potem politycy PiS mówili otwarcie o obaleniu szefa NIK przy pomocy zmian w ustawie. Problem w tym, że to mogłoby być niezgodne z konstytucją. Ustawa zasadnicza mówi, że prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje się na sześcioletnią kadencję. A Banaś objął stanowisko we wrześniu 2019 r.

Według ustaleń Money.pl właśnie pojawiła się trzecia opcja, a więc plan C. Zakłada on nie odwołanie, lecz zawieszenie Banasia. "Zniknie z NIK i obóz rządzący będzie mógł odetchnąć z ulgą. To rozwiązanie również wymagałoby zmian, ale obyłoby się bez naruszania konstytucji" – podkreśla portal.

Konstytucjonalista z UW, dr hab. Jacek Zaleśny, powiedział w rozmowie z serwisem, że taka opcja jest możliwa prawnie, ale pod jednym warunkiem: prokuratura musi sformułować zarzuty wobec Banasia. – Jeśli tak, to nie ma przeszkód prawnych dla uchwalenia ustawy, która umożliwiałaby zawieszenie prezesa NIK w pełnieniu urzędu – uważa profesor.