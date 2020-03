Epidemia koronawirusa. We Włoszech zmarło więcej osób niż w Chinach

Jak podaje BBC News, we Włoszech potwierdzono śmierć kolejnych 427 osób zarażonych koronawirusem. Oznacza to, że w sumie w całym kraju z powodu groźnego wirusa zmarło już 3405 osób – to więcej niż w Chinach, gdzie rozpoczęła się epidemia. Jak przypominają dziennikarze serwisu BBC News, według oficjalnych danych, w Chinach z powodu koronawirusa zmarło 325 osób.

Obecnie liczba zarażeń we Włoszech wynosi ok. 36 tys. Sytuacja najgorzej wygląda w Lombardii, gdzie w szpitalach brakuje już miejsc dla najciężej chorych. Mimo to włoskie społeczeństwo często nie przestrzega kwarantanny.

Tymczasem w związku z tragiczną sytuacją, włoskie władze zdecydowały o przedłużeniu kwarantanny (pierwotnie miała się ona zakończyć 25 marca).

Na świecie odnotowano dotychczas 220 przypadków zarażenia koronawirusem, zmarło ponad 9 tys. osób.