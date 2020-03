Sondaż dla "Gazety Wyborczej": Duda wygrywa w pierwszej turze

Dziennik opublikował wyniki sondażu prezydenckiego w dwóch wariantach. Pierwszy zakłada poparcie dla kandydatów w pierwszej turze wyborów planowanej na 10 maja, drugi – "po epidemii".

Według tego badania Andrzej Duda może liczyć aż na 65 proc. i zapewnić sobie reelekcję już w pierwszej turze. W drugim wariancie ma poparcie 44 proc.

Na kandydatkę KO Małgorzatę Kidawę-Błońską chce głosować 10 proc. ankietowanych (w pierwszym wariancie), natomiast w drugim – 19 proc.

Szef PSL Władysław Kosiniak Kamysz 10 maja otrzymałby 4 proc. głosów, natomiast gdyby wybory odbyły się po epidemii – 8 proc.

Szymon Hołownia ma w pierwszym wariancie 4 proc., natomiast w drugim – 7 proc. Z kolei Robert Biedroń (Lewica) może liczyć odpowiednio na 5 proc. i 7 proc. poparcia.

Ostatni w tym zestawieniu jest Krzysztof Bosak z Konfederacji, który 10 maja otrzymałby 6 proc. głosów, a w wyborach po epidemii – 5 proc.

W komentarzu do wyników badania "GW" pisze, że wyłącznie wyborcy Andrzeja Dudy skłonni są zaryzykować i udadzą się do punktów wyborczych, a wyborcy kandydatów opozycyjnych w ogromnej większości zostaną w domu. To dlatego – zdaniem gazety – Jarosław Kaczyński "upiera się" przy majowym terminie.

Sondaż zrealizował Kantar w dniach 23–24 marca 2020 r. metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych osób.

