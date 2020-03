Śledzenie telefonów i izolacja. Wyciekł tajny dokument niemieckiego MSW

Za wzór do naśladowania stawia się w analizie Koreę Południową. Tam masowo przeprowadzane testy na obecność koronawirusa. Pozwoliło to na szybką izolację osób zarażonych i powstrzymanie epidemii. Zwiększenie liczby testów w Niemczech jest niezbędne i pilne, aby ratować zdrowie i życie ludzi – taki wniosek zawarto w poufnym dokumencie.

Jak opisuje "Sueddeutsche Zeitung", proponowany przez autorów strategii scenariusz działań zakłada, że od 6 kwietnia możliwe będzie przeprowadzania 50 tysięcy badań dziennie, od 13 kwietnia 100 tysięcy, zaś pod koniec kwietnia 200 tysięcy dziennie. Rekomenduje się także innowacyjne metody przeprowadzania badań, jak stanowiska drive trough albo w formie budki telefonicznej, które ogranicza ryzyko zarażenia się personelu medycznego. W dokumencie podkreślono wagę korzystania z nowych technologii. Niewykluczono, że potrzebne będzie śledzenie telefonów komórkowych. Wdrożenie tej procedury – zgodnie z analizą – pozwoli także w przyszłości na szybkie przeciwdziałanie epidemii w przypadkach pojawienia się wirusa.

Według tygodnika "Der Spiegel" autorzy strategii dla MSW opisali także najbardziej negatywny scenariusz dla Niemiec. Gdyby władze nie podjęły daleko idących działań, by powstrzymać epidemię, bardzo szybko doszłoby do zarażenia 70 procent społeczeństwa. To oznaczałoby, że 80 procent pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej nie mogłoby liczyć na terapię. Wówczas liczba ofiar śmiertelnych epidemii przekroczyłaby milion.