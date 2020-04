Członkostwo Polski w UE. Ważne słowa Kaczyńskiego

Lider Zjednoczone Prawicy udzielił wywiadu środowej "Gazecie Polskiej". Fragment rozmowy dotyczący członkostwa Polski w UE opublikował portal Niezależna.

– Polska powinna być w UE, ale Unia nie jest państwem - w żadnym tego słowa znaczeniu - a organizacją międzynarodową, której kraje członkowskie oddają suwerenność w bardzo niewielkiej - poza relacjami gospodarczymi - części – powiedział Kaczyński.

Jego zdaniem UE na pewno nie ma "najmniejszych kompetencji w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości" oraz wymaga "bardzo poważnych reform i zmian".

Wizja Unii według Kaczyńskiego to organizacja suwerennych narodów europejskich, oparta o kartę Narodów Zjednoczonych, która mówi o tym, iż "państwa członkowskie poza ściśle i precyzyjnie wyznaczonymi obszarami, same załatwiają swoje sprawy i nikt nie ma prawa w to się wtrącać".

– Jestem przekonany, że trwający kryzys związany z epidemią bardzo wielu ludziom uświadomił słabość Unii i unaocznił kluczowe znaczenie państw narodowych – ocenił prezes PiS.

