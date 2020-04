Premier wezwał do siebie ministra rolnictwa. W trybie pilnym

Według ustaleń serwisu powodem pilnego spotkania Morawieckiego z Ardanowskim jest wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy na temat wypłaty odszkodowań rolnikom borykającym się ze skutkami suszy.

– Niestety, dowiedziałem się, że jest jeszcze grupa rolników, którzy odszkodowań za straty na skutek zeszłorocznej suszy nie otrzymali. Chcę bardzo zdecydowanie zaapelować do premiera, aby te środki się znalazły – powiedział prezydent.

Serwis wPolityce podaje, że odszkodowania zostały wypłacone ok. 90 procent gospodarstw, którym to uprawnienie przyznano. Morawiecki chce od Ardanowskiego wyjaśnień, co z pozostałymi 10 procentami.

Tuż przed godziną 15.00 TVP Info podało na Twitterze, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wznawia wypłaty zaległej pomocy suszowej.

Czytaj także:

Walczymy z jednym kryzysem, a już nadciąga drugi