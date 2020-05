"Zbyt wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi...". Jourova o wyborach prezydenckich w Polsce

W rozmowie z niemiecką gazetą "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" wiceszefowa Komisji Europejskiej odniosła się do zamieszania związanego z wyborami prezydenckimi w Polsce. Pytana o głosowanie, które miało się dziś odbyć a nie dojdzie do skutku, Jourova odparła: "Zbyt wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, żebym mogła odetchnąć z ulgą". Zapowiadając, że będzie uważnie śledziła rozwój sytuacji, stwierdziła: "W istocie, polski rząd ma teraz więcej czasu, aby postąpić właściwie".

Wiceszefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, iż w Europie obowiązuje "kilka zasad gwarantujących wolne i uczciwe wybory". Wymieniając te zasady mówiła o równych szansach kandydatów i możliwości oddania głosu przez każdego uprawnionego obywatela. – Ordynacja wyborcza nie powinna być radykalnie zmieniana na krótko przed głosowaniem – wskazała.

– Polska zobowiązała się do przestrzegania tego, ale teraz wszystko to jest kwestionowane. Bardzo mnie to, jako obywatelkę Europy, niepokoi – przyznała.

Czy Komisja Europejska będzie interweniować? Zapytana o to Jourova powiedziała, że instytucja którą reprezentuje może nawoływać do przestrzegania fundamentalnych zasad, naciskać na przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów. – Nie możemy jednak występować w charakterze politycznych aktywistów i mówić: nie podoba się nam ordynacja wyborcza, wdrażamy postępowanie o naruszenie traktatów. Nie mamy takich kompetencji – dodała.