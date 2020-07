Francja odradza podróże do Katalonii, w Norwegii kwarantanna dla podróżnych z Hiszpanii

Każdy podróżujący z Hiszpanii od piątku o północy ma obowiązek poddania się w Norwegii 10-dniowej kwarantannie – poinformował dziennik "El Mundo". Hiszpania stanowi dla Norwegów popularny cel podróży.

Z kolei szef rządu Francji w piątek mówił o pogarszających się danych sanitarnych w Katalonii. – Stanowczo rekomendujemy obywatelom francuskim unikania podróży do tego regionu do czasu, aż poprawi się tam sytuacja – dodał Jean Castex.

Mimo to rząd francuski zdecydował się nie zamykać granicy z Hiszpanią, co było rozważane wcześniej. Według EFE, Castex wyjaśnił, że jest w stałym kontakcie z władzami Hiszpanii i Katalonii, hiszpańskiego regionu autonomicznego, w celu jednoczesnego ograniczenia "w miarę możliwości" liczby osób przemieszczających się z Hiszpanii do Francji.

W Katalonii odnotowano w piątek 1343 nowe zakażenia koronawirusem i 13 zgonów – wynika z danych lokalnych władz.

Podczas ostatnich 24 godzin w Hiszpanii przybyło 2255 infekcji SARS-CoV-2, co oznacza, że dynamika zakażeń od środy utrzymuje się na wysokim, nienotowanym od maja poziomie. Ogólna liczba zakażeń w kraju wynosi obecnie 272 421. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w kraju wzrosła między czwartkiem a piątkiem o trzy, do 28 432.

