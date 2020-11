Radny PiS o prezydent Gdańska: Co to za dz***a tak się rozkraczyła?

Wulgarny komentarz pojawił się na profilu szczecińskiego radnego Dariusza Mateckiego.

„Prezydent Gdańska pozuje przed zdewastowanym biurem gdańskiego PiS-u. Daje polityczne przyzwolenie na dewastację miasta? Publiczne bazgroły? Wybijanie szyb?” – napisał Matecki w piątek, pokazując szokujące zachowanie Aleksandry Dulkiewicz.

To właśnie w komentarzach do jednego ze zdjęć pokazanych przez szczecińskiego radnego, pojawił się wulgarny wpis Jamroza. "Co to za dz***a tak się rozkraczyła?" – napisał radny PiS, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik.

Wpis został usunięty przez administrację serwisu Facebook, a radny nie zamierza przepraszać. W rozmowie z serwisem Onet stwierdził, że nie wiedział, że kobieta na zdjęciu to prezydent Gdańska, a wulgarny język wynika ze wzburzenia ostatnimi protestami Strajku Kobiet.

– To było spowodowane emocjami, gdzie w czasie strajków były używane nieocenzurowane słowa w kierunku polityków PiS. Akurat nie skojarzyłem tego z prezydent Gdańska. Nie wiedziałem, że to ona – przekonuje Jamroz.