Korwin-Mikke: Ci ludzie powinni siedzieć

4 marca minął rok odkąd wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2. O jego potwierdzeniu poinformował tego dnia ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przekazał, że zakażony jest pacjent z województwa lubuskiego, hospitalizowany w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski autobusem z Niemiec, z Westfalii.

W czwartek politycy opozycji podsumowując miniony rok krytykowali rządzących. Władysław Kosiniak-Kamysz zarzucił partii rządzącej nieprzygotowanie kraju na drugą fali epidemii. Ta nietypowa rocznica była także tematem piątkowego "Sedna sprawy" na antenie Radia Plus. Gościem Jacka Prusinowskiego był jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

"To są przestępcy, a nie żadni urzędnicy"

Dziennikarz zapytał polityka o to, jak wyglądałby rok pandemii pod rządami jego formacji politycznej. Poseł odparł, że nie zostałyby wprowadzone żadne obostrzenia

– W ciągu pierwszych czterech miesięcy zamiast dwóch tysięcy ludzi umarłoby 30 tysięcy i koniec. Teraz umarło 45 tysięcy i umieramy dalej. Gonimy kraje, które nie robiły żadnych lockodwnów i kwarantann. Trzeba to było przechorować, tylko starsi ludzie powinni być izolowani, sami powinni się izolować, co najwyżej trzeba im pomóc. Reszta powinna starać się normalnie przechorować to jak najszybciej, bo młodzi ludzie na to nie umierają i spokój – tłumaczył.

Prezes partii KORWiN podkreślił, że zmarło o co najmniej 40 tysięcy więcej ludzi, niż umarło rok temu na inne choroby. Polityk wskazał nawet winnych tego stanu rzeczy. – Umierali z powodu rządu, rząd jest mordercą. Ci ludzie z ministerstwa zdrowia powinni pójść siedzieć, to są przestępcy, a nie żadni urzędnicy – podkreślił.

Dopytywany, czy "siedzieć" to tylko "retoryczna figura", Korwin-Mikke odparł: "Retoryczna". – Wiemy, że siedzieć nie pójdą, bo robi tak cały świat. Głupi wyborcy wybierają głupich rządzących, którzy wygadują głupoty – wyjaśnił.

