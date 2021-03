Coraz bliżej porozumienia PiS z Kukiz'15. Będzie deklaracja programowa?

Informację w tej sprawie przekazał w "Sygnałach dnia" radiowe Jedynki Jarosław Sachajko z Kukiz’15. Wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu ma dojść do kolejnego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Pawłem Kukizem. Poseł Kukiz'15 wyraził nadzieję, że jego ugrupowanie podpisze wkrótce z Prawem i Sprawiedliwością porozumienie programowe.

– Rozmowy ws. podpisania deklaracji programowej cały czas trwają. Ustalamy szczegóły z przedstawicielami PiS. Wszystko jest na dobrej drodze. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość w tej kadencji będzie chętnie korzystało z naszych rozwiązań. - powiedział Sachajko.

"Bez względu na to jak przebiegnie rozmowa z Kaczyńskim..."

Tymczasem sam lider Kukiz'15 mówił w czwartek na antenie Radia WNET, że w rozmowach z PiS-em nie było jakiegoś warunku wstępowania do trwałej koalicji.

– Mało tego, rozmawiałem o tym z prezesem, że nie bardzo widzę, by istniała taka potrzeba; że to powinna być koalicja celowa, związana powiedzmy z pewnym pakietem ustaw, z pewnym porozumieniem co do wspólnej realizacji części naszych postulatów i postulatów PiS – tłumaczył. Paweł Kukiz podkreślił, że bez względu na to, jak przebiegnie rozmowa z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, on podpisze takie porozumienie na realizację wspólnych postulatów z Porozumieniem – stwierdził polityk w rozmowie z Łukaszem A. Jankowskim.

O co walczy Kukiz?

W ubiegłym tygodniu lider Kukiz'15 informował na czym koncentrują się rozmowy z PiS-em. – Przede wszystkim dyskusja była o zmianie ordynacji wyborczej, o znalezieniu takiego modelu, w którym rzeczywiście każdy obywatel RP mógłby skorzystać ze swojego indywidualnego, biernego prawa wyborczego, czyli o takim sposobie wybierania posłów, gdzie dana osoba, dany kandydat może startować ze swojego powiatu do Sejmu, ubiegać się o miejsce w Sejmie, bez konieczności wspierania przez partie polityczne, czy bez konieczności zakładania, tworzenia jakiegoś potężnego ruchu, który ma przekroczyć 5 proc. próg w skali całego kraju – wskazywał Kukiz.

Czytaj też:

"Będę robił wszystko, żeby pana prezesa przekonać...". Kukiz o kolejnym spotkaniu z KaczyńskimCzytaj też:

"Przeżywa fazę dużych turbulencji". Senator PiS szczerze o sytuacji w koalicji