Wyciekły tezy przemówienia Trumpa. "Rewolucja zdrowego rozsądku"

W poniedziałek odbędzie się oficjalna inauguracja prezydentury Donalda Trumpa. Zaprzysiężenie amerykańskiego prezydenta tradycyjnie miało odbyć się na świeżym powietrzu, przed budynkiem Kapitolu. Jednak ceremonia została przeniesiona do wnętrza Kapitolu ze względu na mroźną pogodę. Trump zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ceremonia rozpocznie się o godz. 18 czasu polskiego. Trump i wiceprezydent J.D. Vance złożą przysięgę w rotundzie Kongresu. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1985 r. podczas zaprzysiężenia Ronalda Reagana, kiedy temperatura spadła poniżej -13 stopni Celsjusza.

Wielkie oczekiwanie

Cały świat będzie obserwował to wydarzenie, a także wsłuchiwał się w przemówienie inauguracyjne przywódcy. Donalda Trump od tygodni zapowiada, że weźmie się do pracy od pierwszych chwil swojej prezydentury. Zadeklarował m.in. natychmiastową deportację nielegalnych imigrantów, których w USA jest ok. 11 mln, a także zakończenie wojny na Ukrainie.

W przemówieniu inauguracyjnym Donald Trump wezwie do "rewolucji zdrowego rozsądku" – ustalił nieoficjalnie amerykański dziennik "Wall Street Journal", który twierdzi, że uzyskał wgląd do fragmentów mowy inauguracyjnej prezydenta USA.

"Powracam na urząd prezydenta z przekonaniem i optymizmem, że jesteśmy na początku nowej, ekscytującej ery narodowego sukcesu. Fala zmian ogarnia cały kraj. Moje dzisiejsze przesłanie do Amerykanów jest takie, że nadszedł czas, abyśmy ponownie działali z odwagą, wigorem i witalnością największej cywilizacji w historii" – ma powiedzieć w poniedziałek Trump.

Według "WSJ" ton przemówienia będzie "bardziej optymistyczny" w porównaniu z tym przygotowanym na jego pierwszą inaugurację prezydencką w 2017 r. Dziennik przypomina jednocześnie, że Republikanin znany jest z częstych improwizacji, trudno więc z całą pewnością przewidzieć, jakie słowa skieruje do Amerykanów.

