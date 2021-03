"Pandemia boleśnie uderzyła w dwa największe źródła wpływów Agory"

O stratach Agory spowodowanych epidemią koronawirusa informuje serwis Wirtualnemedia.pl. Z opublikowanych przez ten portal danych wynika, że spółka odnotowała spadek przychodów sprzedażowych o 33 proc. do 836,4 mln zł, zaś jej wynik netto spadł z 6 mln zł zysku do 130,24 mln zł straty.

Jak czytamy, w ubiegłym roku zmalały wszystkie wpływy spółki, jednak epidemia najbardziej dotknęła kina Helios i zajmującą się outdoorem grupę AMS.

Przychody z biletów zmalały z 258 do 84,6 mln zł, natomiast z przekąsek i napojów - ze 111 do 37,2 mln zł. Jeśli zaś chodzi o przychody reklamowe, łączne przychody reklamowe, te w internecie, prasie, kinach, radiu i na outdoorze, zmniejszyły się o 22 proc. do 452,2 mln zł.

Z przedstawionych danych wynika, że najmniej ucierpiała sprzedaż prasy, w tym "Gazety Wyborczej", książek i płyt CD/DVD. Tu zanotowano spadek o 3,9 proc. do 133,8 mln zł.

"Nasze przychody spadły o ponad 400 mln zł"

Sytuację w spółce przedstawił w liście do akcjonariuszy prezes Agory Bartosz Hojka. Czytamy w nim, że "pandemia COVID-19 boleśnie uderzyła w dwa największe źródła wpływów Agory: reklamę i kina".

"Nasze biznesy oparte na przychodach z reklamy, szczególnie segment reklamy zewnętrznej, musiały się zmierzyć z drastycznym spadkiem wydatków na kampanie promocyjne, a kina - z krótką przerwą na lato - od roku są zamknięte. W efekcie nasze przychody spadły o ponad 400 mln zł" – napisał Hojka.

Przypomnijmy, że w minioną środę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o ogłoszeniu ogólnokrajowego lockdownu. Oznacza to m.in. ponowne zamknięcie kin w całym kraju. Obostrzenia mają obowiązywać do 9 kwietnia.