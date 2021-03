Czarzasty: Mam 61 lat i jeszcze czegoś takiego nie widziałem

Włodzimierz Czarzasty był gościem Tomasza Sekielskiego w "Onet Rano". Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej zapytany został o odejście posłanki Lewicy Moniki Pawłowskiej do partii Jarosława Gowina.

– Uważam, że przechodzenie posłów z partii do partii do zły standard. Jednak przejście Moniki Pawłowskiej z Lewicy na ciemną stronę mocy, z ktora sama walczyła dopiero co, jest zdumiewające i to nowy najgorszy standard w polityce – ocenił Czarzasty. Polityk podkreślił, że ma 61 lat i jeszcze czegoś takiego nie widział.

Gość Tomasza Sekielskiego przyznał, że nie zna dobrze Pawłowskiej. Zwrócił uwagę, że wywodzi się ona z Wiosny Roberta Biedronia. Jak dodał, posłanka ta przechodzi do formacji, która "akceptuje bicie kobiet pałkami".

Pawłowska rozczarowana Lewicą

W niedzielę wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Monika Pawłowska poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że opuszcza swoją formację i odchodzi do Porozumienia Jarosława Gowina. Jej byli partyjni koledzy nie kryją oburzenia.

Pawłowska zastrzegła, że nie wstąpi do klubu Prawa i Sprawiedliwości i pozostanie posłem niezrzeszonym.

Polityk odeszła z Lewicy, ponieważ - jak wskazała - partia "zupełnie nie przypomina ugrupowania, z którym się kiedyś związała". – Wiem, że to decyzja odważna. Pewnie spadnie też na mnie fala hejtu. Trudno. Chcę postępować zgodnie z własnym sumieniem. I zgodnie z tym, do czego zobowiązałam się wobec moich wyborców – stwierdziła polityk.

Poseł zarzuciła swoim byłym kolegom zbytnie zideologizowanie. – Przed laty łączyła nas społeczna wrażliwość. Przekonanie, żeby robić coś konkretnego dla ludzi. Niestety dzisiejsza Lewica niemal wyłącznie stawia na sprawy światopoglądowe. To nie jest moja droga, nie po to wchodziłam do polityki. Każdy poseł powinien mieć cywilną odwagę postąpić zgodnie z własnym sumieniem. Ja w tym momencie to robię – powiedziała.

