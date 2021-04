"Zgodził się na dyktat Brukseli i Berlina". Ziobro uderza w premiera

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro był gościem Karola Gaca w poranku "Siódma 9". Jednym z tematów rozmowy był spór wewnątrz Zjednoczonej Prawicy dotyczący unijnego budżetu i powiązanego z nim Funduszu Odbudowy, a co za tym idzie Nowego Ładu.

"Różnica o charakterze strategicznym"

– Zjednoczona Prawica była i jest koalicją, a koalicja ma to do siebie, że reprezentuje nieco inne wrażliwości i poglądy. Czasami są to większe różnice, czasami są to też zbieżne stanowiska. Oczywiście nawet dość często. Natomiast zdarza się tak, że pojawiają się napięcia, wynikające z zasadniczych różnic programowych i taką sytuację mamy rzeczywiście w tej chwili – powiedział Zbigniew Ziobro.

Szef Solidarnej Polski przypomniał, że jego ugrupowanie od początku apelowało, aby premier Mateusz Morawiecki użył weta. – Pan premier zresztą wcześniej zapowiadał w Sejmie, że tego weta użyje. Ale ostatecznie zgodził się na dyktat z naszego punktu widzenia, tak należy to nazwać, Brukseli i Berlina – stwierdził i dodał, że jest to różnica prawdziwa, wynikająca nie z jakichś napięć natury ambicjonalnej bądź doraźnej, ale różnica o charakterze strategicznym.

"To bardzo zdolny i otwarty na współpracę z Unią Europejską polityk"

To nie pierwszy raz, kiedy Zbigniew Ziobro decyduje się na tak mocne słowa pod adresem szefa rządu. W jednym z niedawnych wywiadów tłumaczył, że to właśnie Mateusz Morawiecki ma decydującą rolę w budowaniu polskiej polityki w odniesieniu do Unii Europejskiej.

– To bardzo zdolny i otwarty na współpracę z Unią Europejską polityk. Ma dużą umiejętność przekonywania kierownictwa PiS do polityki, która jednak rozmija się z naszym programem z 2014 r., który nie został nigdy odrzucony – wskazywał.

